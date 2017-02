Altfor sakte fart på fiberplanene i Rauma

Fortsatt er det mange bolighus og bedrifter i Rauma som ikke har tilgang på høghastighets internett. Fibernettverket er ikke godt nok utbygd, og særlig utover i bygdene er hastigheten på nettet elendig. For en kommune som ønsker at flere skal bosette seg, og ønsker nyetableringer, er dårlig internett et dårlig kort på hånda, og det er en hemsko for dem som vil satse i kommunen.

I kommunestyret sist tirsdag var fiber-/breibåndsutbygging oppe til behandling da planstrategi for perioden 2017 til 2020 ble behandlet. I møtet ble det bestemt at kommunen i samarbeid med Rauma Energi lager en strategi for full fiberdekning av breibånd til alle husstander og bedrifter i kommunen. Denne strategien skal være klar for vedtak i løpet av 2017 eller 2018.

Det er viktig å ta med at verken kommunen eller Rauma Energi har en plikt til å bygge ut et godt internett til hele kommunen. Fiberutbygging og tilbud om internettforbindelse er i et åpent marked med fri konkurranse, og hvilken som helst aktør kan velge å bygge ut og tilby høghastighets internett til innbyggere og bedrifter i kommunen. Men det koster så mye å investere, at aktørene så langt ikke har sett det som lønnsomt å legge mange mil med fiberkabler rundt om i Rauma.

For Rauma kommune handler utbygging av fiber om å ta ansvar for samfunnsutvikling og næringsutvikling utover i kommunen. Derfor er vi glad for at politikerne vil ta ansvar og viser vilje til å satse på å få på plass nødvendig infrastruktur i hele kommunen. For det vil helt opplagt koste penger.

Vi er likevel skuffet over signalene om at det tar så lang tid. For i det som ikke oppfattes som et kjempeambisiøst vedtak, ligger det at kommunen og Rauma Energi kan bruke inntil to år på å lage en strategi – før det skal lages planer og gjøres vedtak om utbygging. Det kan bety oppstart i 2019. Og det oppfatter vi som sakte fart på breibåndsplanene.

Vi håper at tidsplanen er en «i verste fall»-tidsplan og at det går mye raskere. Fiber vil være et godt bidrag til å oppfylle ambisjonene i samfunnsplanen. Og det er ingen tvil om at bygdene trenger raskt internett nå.