Skolen ikke for liten, men konseptet er feil

Det er trist for neste års førsteklassinger at ikke alle elever får plass under samme tak i den nybygde Isfjorden skole. Alle elever på én skole ville utvilsomt vært den beste løsningen.

Men dessverre; problemet er ikke over etter kommende skoleår. Hvis ikke Rauma kommune gjør permanente utbedringer på rominndelingen, vil for store klasser medføre at skolen må improvisere i minst sju år framover. Det er litt pinlig, for så si det forsiktig, når man i Isfjorden har bygd en ny skole for framtida.

Det var i lørdagens Åndalsnes Avis vi kunne fortelle at Isfjorden skole ikke har plass til alle elevene. Neste års førsteklassinger må undervises ved Isfjorden samfunnshus, noe foreldre fikk beskjed om i forrige uke i et foreldremøte som skolen innkalte til. Foreldrene tok budskapet pent, men heime var det noen skuffete barn som ikke får begynne på den ordentlige skolen.

Men hvordan kan det ha seg at det ikke er plass til alle, når det i dag er 170 elever og skolen er bygd for sju klasserom à 30 elever – altså til sammen 210 elever? Svaret er at det er for få klasserom. Eller at klasserommene ikke er bygd med ulik størrelse. For det er et faktum at årstrinnene i Isfjorden varierer veldig. Mens det i dag er 33 elever på førstetrinnet, er det 13 elever på andretrinnet og 31 på tredjetrinnet. Og husk: Klassestørrelsene endrer seg fra år til år; noen flytter til og andre flytter fra. Neste år kan klassestørrelsene være endret.

Men hvordan løse problemet? Arealet får man ikke gjort noe med uten store og kostbare inngrep. Det vil i tilfelle måtte bety utbygging. Men kanskje kan man med relativt enkle løsninger flytte noen vegger slik at klasserommene får ulik størrelse? Det vil kunne løse utfordringene. For med så ulike årskullsstørrelser, som det er i Isfjorden, så får en ikke den arealutnyttelsen en gjerne hadde sett for seg da man planla den.

Isfjorden er et vekstområde i Rauma. Det betyr at fødselstallene fem år tilbake ikke er svaret på hvor mange elever det blir fem år fram i tid, fordi nye barn flytter inn. Når politikerne først budsjetterer med folketallsvekst, så må de samtidig ta konsekvensen og sørge for at skolen dimensjoneres deretter.