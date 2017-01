Sedelighetssaker må ha høgere prioritet

Sedelighetssaker er blant de aller vanskeligste å etterforske for politiet. Derfor er det forståelig at det kan ta tid før sakene når domstolene. Men det er helt uholdbart at saker med mistanker om seksuelle overgrep skal bli liggende ferdig etterforsket i flere år, slik politiet i Møre og Romsdal nå kritiseres for. Vi forventer at politimesteren tar grep og sørger for at slike saker får en langt høgere prioritet enn de har hatt de siste åra.

Det var TV 2 Nyhetene som først fortalte at riksadvokaten etter en inspeksjon i fjor høst har kommet med flengende kritikk av politiet i Møre og Romsdal. – Det vi har lagt stor vekt på, er at de er veldig seine med de prioriterte sakene som sedelighet og vold i nære relasjoner. Vi er lite tilfreds med at de blir liggende lenge uten at de gjør noe med det, uttalte fungerende førstestatsadvokat Magne Nyborg til TV 2 Nyhetene.

Blant sakene som har tatt altfor lang tid å behandle, var et tilfelle av seksuelt overgrep mot barn under 14 år som lå ferdig etterforsket hos jurist i ett år, en ferdig etterforsket voldtektssak som lå hos jurist i ett år og en bedragerisak som lå hos jurist i ett år. Riksadvokaten mener også at en ferdig etterforsket overgrepssak lå hos politijurist i to år, noe politimester Ingar Bøen mener er feil. – Men det er mitt ansvar, sa han til NRK fredag.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch kaller det «fullstendig uakseptabelt». Det er vi helt enig i. I alle saker, og kanskje spesielt i sedelighetssaker og vold i nære relasjoner, er det viktig at det handles raskt. I slike saker er det ofte ord mot ord og mangel håndfaste bevis. Da er det viktig med rask saksbehandling. Og hvis det går lang tid fra saka har skjedd til den skal opp for domstolene, er det en fare for at både fornærma, tiltalte og vitner husker feil. Det svekker rettssikkerheten.

Vi har sett mange eksempler på saker som har tatt så lang tid å få opp for domstolene, at det har ført til strafferabatt. Det er uheldig, fordi en rask reaksjon har en større allmennpreventiv effekt. Og for den som er krenket er det viktig at en opplever at det reageres raskt – det motsatte svekker troverdigheten til både politi og domstol.