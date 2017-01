Trenger større bredde i politikken

For å få med småbarnsforeldre i politisk arbeid, må det flere grep til enn å framskynde kommunestyremøtene med to timer. Men det er en god begynnelse, og vi håper kommunestyret kan løfte rekruttering i politikken opp som egen sak ved ei seinere anledning.

Det var formannskapet i Rauma som i sitt møte tirsdag i forrige uke innstilte på å endre starttidspunktet for kommunestyremøtene fra klokka 14 til 12. Bakgrunnen for behovet er først og fremst å sørge for at møtet er ferdig før Innfjordtunnelen stenger for kvelden. Men enkelte politikere ser også at framskyndinga gjør det enklere for yngre folk å være politikere.

Sammensetningen av politikere i kommunestyret skal helst speile samfunnet vi lever i. Det gjelder blant annet alder og kjønn. Og det er en skjevfordeling på begge områder:

Kjønnsfordelingen i Rauma kommunestyre er 30-70: Åtte kvinner og 19 menn

Snittalderen i dagens kommunestyre er på 51 år, og bare tre medlemmer er under 40 år – alle er Høyre-representanter: Peder Gjerstad (21), Kristoffer Bakke (23) og Renate Soleim (38).

Tallene viser at det må jobbes for å få inn flere unge i politikken – og å rekruttere enda flere kvinner. Ett av grepene er å endre møtetidspunkter. Men det handler om mye mer; blant annet om møtehyppighet, mengde saker som skal behandles og at politikerne får godtgjort så mye at de i alle fall ikke går i minus.

Samtidig som kommunestyret legger til rette for gode arbeidsforhold for politikerne, må det jobbes med rekruttering på grasrotplan i partilagene. For det er partiene sjøl som nominerer til kommunestyret. Men det står ikke folk i kø for å bli med i politikken. Det er derfor en stor utfordring å gjøre politisk arbeid mer forlokkende.

Vi som ikke påtar oss verv i politikken, kan også bidra på vårt vis ved en gang iblant å verdsette den uegennyttige innsatsen lokalpolitikerne legger ned for deg og meg. Med litt mer skulderklapp er det kanskje håp om å få med flere i politikken?