Kjempeløft av Rauma Energi

Kommunestyret i Rauma fortjener ros for at de lar Rauma Energi gå i gang med ei kjempeinvestering på Verma. Kraftverksutbyggingen skal koste nesten 400 millioner kroner og står ferdig utbygd i løpet av høsten 2018.

Nye Rauma kraftverk skal årlig produsere 105 TWh, en kraftmengde tilsvarer strøm til 5.250 husstander.

Legger vi fjorårets gjennomsnittlige kraftpriser til grunn, har kraftverket på Verma generert 1,2 milliarder kroner i inntekter. Det er grunn til å tro at det nye og oppgraderte Verma kraftverk skal tjene inn ytterligere 1,8 milliarder kroner i løpet av sin levetid.

Rauma Energi har vært en pengebinge for eieren Rauma kommune. Med årlige utbytter på mange millioner kroner, har det gitt politikerne i kraftkommunen muligheter til å bruke penger som mange andre kommunepolitikere i landet bare kan misunne dem. Og hvis Rauma-politikerne synes der er vanskelig å skulle prioritere i dag, er det kanskje ei trøst at det hadde vært mye verre uten pengene ...

Det er rimelig sikkert at kommunen ikke kan bevilge seg like store utbytter de nærmeste fem- til ti åra. Da administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi denne uka inviterte media til Verma, sa han at selskapet går tøffere tider i møte når store lån skal betjenes. For det er utvilsomt et kjempeløft å gjøre ei investering på 400 millioner kroner for et selskap som har rundt 130 millioner kroner i årsomsetning.

Når kommunestyret som generalforsamling har sagt ja til utbyggingen, er det i erkjennelse av at det vil bli mindre utbytter de nærmeste åra. Og i den økonomiske situasjonen som Rauma kommune er inne i, er dét på grensa til sjølpining.

Men gulrota er at det på sikt vil bidra til at selskapet får stabile kraftinntekter flere tiår fram i tid. Det gjør at vi er trygge på at det både er riktig og viktig å fase ut det famle Verma kraftverk og bygge en ny, større og moderne «pengebinge».