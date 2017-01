Får for lite igjen for DAB-innføringen

Det skal brukes flere titalls milliarder kroner på å stenge FM-nettet og tvinge oss alle over som DAB-brukere. Pengebruken virker helt hinsides for en teknologi som er gårsdagens og langt ifra er så moderne som myndighetene vil ha det til. Hvorfor ikke heller bruke pengene på å bygge ut det mobile nettverket?

Norge er det første landet i verden som stenger FM-nettet og går helt over på DAB. Bare nærradioene som i dag sender på FM-senderne får holde på noen år til.

I forrige uke var Nordland det første fylket som konverterte til DAB. 8. februar kommer Møre og Romsdal og Trøndelags-fylkene etter, og slik skal man fase inn det ene fylket etter det andre inntil Troms og Finnmark den 13. desember som de siste fylkene mister FM-dekningen. Da er hele radionettet digitalisert.

Vi er bekymret for hva stenginga av det analoge FM-nettet får å si for samfunnssikkerheten. Det er en kjent sak at et digitalt nett er langt mer sårbart. Men overgangen har også en økonomisk- og miljømessig negativ side. For alle oss betyr innføringen av DAB, eller rettere sagt DAB+, at gamle radioer bare kan skrotes. Og for å høre på radio i bilen, har man to valg hvis den kun har FM-mottak; installere en adapter eller lytte på radio via internett. Nordea har regnet ut at det vil koste 23 milliarder kroner bare å installere DAB i landets kjøretøy.

Og det er her vi er ved kjernen: DAB+ koster mye mer enn det smaker. Riktig nok gir det lytterne mange flere kanaler og velge mellom enn på FM-båndet, og med en krystallklar lyd. Dessuten får du info i displayet. Men hadde man heller satset på å bygge ut mobilt internett over hele landet, kunne mange av oss brukt utstyr vi allerede har i dag med oss: Den bærbare mobilen. Smarttelefonen ville gitt alle radio der de er, dersom nettverket hadde blitt utbygd.

Et bedre utbygd mobilt internett hadde hatt en lang rekke samfunnsmessige gevinster – i tillegg til at det hadde vært både rimeligere og mer miljøvennlig enn DAB-utbyggingen.