Dieselbileiere lurt av forrige regjering

I 2007 gikk den rødgrønne regjeringa ut og anbefalte folk å kjøpe dieselbiler. Ti år seinere straffes bileiere som har skaffet seg dieselbiler. Det oppleves selvfølgelig som urimelig.

Det var søndag kveld at Oslo kommune meldte at den innfører forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veger fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag. Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

– Akutt høg luftforurensning innebærer at det kan være helsefarlig for barn, eldre og astmatikere å bevege seg utendørs. Dieselforbud er et inngripende tiltak, men er nødvendig for å ta vare på helsa til byens innbyggere, sa Gerd Robsahm Kjørven, konstituert direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, til NTB.

Trolig vil forbudet vare fram til torsdag. Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind, og det er sannsynlig med høg eksosforurensning over store områder av byen disse dagene.

Forbudet mot å kjøre med dieselbil i Oslo fra og med tirsdag morgen, får konsekvenser for bileiere langt ut over hovedstadens grenser. Hvis forbudet blir langvarig, eller hyppig brukt, er det grunn til å tro at prisene på dieselbiler vil stupe. Dermed er det den vanlige bileier som straffes.

Når vi vet at det ikke er så mange år siden den forrige regjeringa gikk ut og anbefalte folk å kjøpe dieselbiler, blir et dieselforbud og et mulig prisras noen år seinere, opplevd som urimelig for dem som fulgte rådet. Bileiere kan med rette føle seg lurt av den rødgrønne regjeringa.

Vi skjønner at Oslo kommune er nødt til å ta grep av helsemessige årsaker, og begrense utslipp av skadelig nitrogenoksid. I Oslo er luftforurensingen så alvorlig, at eksosutslippet må ned. Det store spørsmålet er om tiltaket de nå iverksetter vil hjelpe, eller om det må sterkere virkemidler til.