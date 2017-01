Uvurderlige bidrag fra sjenerøse givere

Kjell Inge Røkke og kona Anne Grete Eidsvig har for 12. året på rad gjennom Prosjekt Tilhørighet strødd penger ut over frivillige lag og organisasjoner i Møre og Romsdal. Til nå har de gitt 100 millioner kroner og med dette gjort det enklere å drifte et idrettslag, et skolekorps eller et spelemannslag. Det betyr færre dugnader og at foreldre spares for både kakebaking, vaffelsteking og dopapirsalg.

For 2016 gir de to 11 millioner kroner til 164 lag og organisasjoner som har registrert seg og bidratt i prosjektet. I Rauma er det åtte lag som får til sammen 409.515 kroner. Sjenerøsiteten er kjærkommen.

Ideen er enkelt sagt at den som selger et årskort til Molde FKs heimekamper, kan gi beløpet årskortet koster til klubben i sitt hjerte. Regninga tar Røkke/Eidsvig. Det betyr at klubber som blir med på Prosjekt Tilhørighet kan tjene store summer på å fylle Aker Stadion med publikum. Sportsklubben Træff er den som har solgt flest sesongkort og får for 2016 overført nesten én million kroner.

Da spillautomatene ble forbudt fra 1. juli 2007, forsvant en betydelig del av inntektsgrunnlaget til idrettslagene. Grasrotandelen, som kom i 2009, bedret noe på situasjonen, men for mange lag som før hadde fått en betydelig andel av driftsinntektene fra spillinntekter, ble det en ny hverdag. I Møre og Romsdal, og særlig i Romsdal, er pengene fra Prosjekt Tilhørighet derfor av stor betydning.

Vi kan ikke se at Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig tjener noe på å dele ut midlene hvert år. Vi ser på det som raushet. Og vi sier som lederen i Måndalen IL, Stein Olav Edøy: Vi håper de aldri slutter å gi.

Men ingenting varer evig, og midlene må ikke ses på som en selvfølgelighet. Derfor er det viktig at lag og organisasjoner som nyter godt av Prosjekt Tilhørighet behandler det som en ekstraordinær gave, og ikke budsjetterer det som et årlig tilskudd. Gjør man det siste, kan det bli krevende å drifte den dagen midlene uteblir.