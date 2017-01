Ja til likebehandling, ja til eggdonasjon

I snart 100 år har infertile menn i Norge fått bistand til å bli fedre. Men fortsatt er det her i landet ulovlig å hjelpe kvinner med det samme problemet ved hjelp av eggdonasjon. Det er for oss uforståelig at kvinner og menn skal behandles ulikt, og vi synes det er rett og rimelig at kvinner skal få den samme hjelpen til å bli mor som menn til å bli far.

Den norske bioteknologiloven forbyr eggdonasjon – det vil si at ufruktbare kvinner kan få hjelp til å bli gravide med eggceller fra en annen kvinne. Ettersom eggdonasjon er tillatt i minst 22 europeiske land, inkludert Sverige, Danmark, Finland og Island, har mange nordmenn reist til utlandet for å bli gravide. Denne praksisen håper vi kan ta slutt og at norske kvinner skal få hjelp i eget land.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har varslet at eggdonasjon og assistert befruktning i løpet av året blir tema når en stortingsmelding om bioteknologi legges fram. Ap, Frp, Venstre og SV har i sine partiprogrammer sagt ja til eggdonasjon, og sammen har de fire partiene flertall på Stortinget.

Ikke uventet sier KrF nei til eggdonasjon og assistert befruktning. Til Aftenposten sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson, at hovedargumentet mot eggdonasjon er at hvert barn er unikt og har en egenverdi, og må aldri bli et middel for de voksne. Men vi kan ikke se et eneste argument som underbygger at barn som kommer til verden ved hjelp av eggdonasjon blir middel for foreldre. Tvert imot: Studier av familier med barn født etter eggdonasjon har, ifølge Bioteknologirådet, vist at barna har normal psykososial utvikling, og at relasjonene mellom foreldre og barn er gode.

Det er også interessant å ta med seg resultatet av en meningsmåling som Respons Analyse har gjennomført for Aftenposten. Der sier 57 prosent av de spurte ja til å åpne for eggdonasjon i Norge, mens 22 prosent sier nei. De resterende 21 prosentene er ikke sikre.

Vi ser fram til at kvinner og menn skal likebehandles – også på dette området.