I sin nyttårstale hyllet statsministeren alle de dristige nordmenn som våger å stikke seg fram, tenke nytt og sprenge grenser. Vi har i Rauma i året som har gått sett flere slike personer og bedrifter gå foran. De er gull verdt!

Erna Solberg trakk i sin nyttårstale fram mennesker som hver på sitt vis har inspirert henne i 2016. – Framover må vi skape et større rom for de personlige initiativene. La oss bruke det nye året til å heie fram dem som skaper de nye jobbene, sa hun.

Det er viktig at vår statsminister løfter fram dem som går foran og viser veg. Vi må ta vare på de modige menneskene som gjør at samfunnet tar steg i rett retning. For eksempel dem som skaper nye arbeidsplasser eller har gode ideer som bidrar til utvikling. Eller dem som sørger for å skape grobunn for kreativitet. For utfordringen for statsministeren er formidabel: Ved utgangen av året var det 78.600 ledige, ifølge Nav. Dem som mangler en jobb håper at mange nye viser veg i 2017.

I Rauma har vi i 2016 sett flere eksempler på at gode ideer er blitt foredlet. Vi tenker først og fremst på garderobekroken Hlin, som er skapt gjennom et sjeldent samarbeid mellom flere lokale bedrifter; Grande, Plasto, Anunatak og Offinn. På ei uke ble de tildelt tre høgthengende nasjonale priser. En annen spennende nyvinning, er Nor Recycling AS. I september presenterte Partnerplast AS, sammen med Astero AS og RIR Næring AS, planene for en bedrift på Åndalsnes som skal samle inn utrangert eller kassert plast, transportere den til Åndalsnes og gjøre plastmaterialet klart for bruk i nye produkt. Ideen skal gi kjærkomne arbeidsplasser.

Høsten 2016 arrangerte Nordveggen, Protomore og Hoppid-nettverket den andre Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes. Festivalen er en arena for idéutvikling og skaperkraft. Den gjør det enklere for gründere å videreutvikle ideene.

Vi kan alle bidra litt for at vegen skal bli litt enklere for dem som stikker seg fram, tenker nytt og sprenge grenser. La oss framsnakke dem. Det kommer hver og en av oss til gode.