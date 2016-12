Det politisk klimaet i Rauma er blitt bedre

Det er gått halvannet år siden kommunevalget, som resulterte i knallharde fronter i Rauma-politikken. Tida etterpå har vært krevende. At de rødgrønne vant valget, men ikke fikk ordføreren og også mistet flertallet i kommunestyret da Marit Nauste byttet side, har satt djupe spor – ikke bare blant politikerne, men også blant velgerne.

Fortsatt er ikke sårene grodd, men situasjonen er blitt langt bedre i det politiske arbeidet, og det bedrer seg gradvis. I september i år tok Magnhild Vik (Sp) og Renate Soleim (H) initiativ til å gå foran og vise hverandre respekt som politikere. I intervjuet med Åndalsnes Avis sa Renate Soleim, gruppeleder i Høyre, at «Vi føler at tilliten til politikerne er tynnslitt». Og Magnhild Vik: «Vi prater om tilstandsrapport i grunnskolen, om mobbing og erting. Og så holder vi på sånn sjøl.»

Med utspillet og den utstrakte hånda kom de med håp om å gjenreise tilliten til lokalpolitikerne i Rauma, og de ville gå foran. Kanskje var utspillet den forløsningen mange politikere ventet på skulle skje? For det har hjulpet: Vi synes at forholdet i Rauma-politikken er blitt betydelig bedre utover denne høsten. For det var i høgeste grad nødvendig å komme opp av skyttergravene.

Budsjettsaka før jul i kommunestyret var et steg i riktig retning. Det skal sjølsagt være politisk uenighet om en så viktig sak som et kommunebudsjett, og det kom tydelig fram i debatten. Men når partier og politikere på tvers av skillelinjer finner sammen, er det et steg i riktig retning fra 14-13-avstemmingene vi det siste året har sett litt for ofte i kommunestyret. For det har slik vi har forstått det ført til oppgitthet og manglende engasjement fra opposisjonen.

Når det ikke lenger er en avgrunn mellom partiene på borgerlig side og de rødgrønne, blir det mulig å finne fram til gode kompromiss. Det bør skjerpe spesielt opposisjonen, som ser at det er mulig å nå fram med gode argumenter.

