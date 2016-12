De betyr så mye for så mange andre

Hver lørdag gjennom hele denne adventstida har Åndalsnes Avis delt ut julestjerner som takk til personer i lokalmiljøet som gjør en ekstra innsats. På den siste avisdagen før jul er det Måndalen velforening med leder Andrea Køster i spissen som får stjerna, som er et symbol på lesernes takknemlighet. Dem som løftes fram i vår spalte «Juleglede» er nemlig nominert av våre lesere.

Det er for oss ekstra gjevt å kunne dele ut ei julestjerne til noen som betyr så mye for så mange andre og som bidrar til trivsel i lokalmiljøet. Måndalen velforening har utmerket seg med sitt breie engasjement de siste åra. De pynter opp og gjør det mer trivelig i bygda ved å holde orden i sentrum, som for eksempel å arrangere lørdagskaffe og sette opp infotavle og julegran. Men de jobber også på et annet plan; med trafikksikkerhet ved å sørge for gatelys i Måndalen og gangbru. De viser samfunnsansvar og -engasjement på flere områder.

Vi må ikke ta det som en selvfølge at folk i lokalmiljøet skal legge ned mange timers innsats for å bedre trivselen for andre mennesker. Derfor er det viktig at stanser opp av og til og gir dem som bidrar et klapp på skuldra for innsatsen. Og det er ikke nødvendigvis bare i førjulstida vi skal gjøre det. Derfor; tips oss også ellers i året om folk som bør løftes fram og skrives om.

For Åndalsnes Avis har førjulsgledene en ekstra verdi. Det er hyggelig å kunne presentere trivelige, ukompliserte og folkelige reportasjer blottet for konflikter i ei tid med mye uro rundt om i verden. Dette er et pustehull vi alle trenger i adventstida.

Også i år vil vi strekke tildeling av julegleder inn i romjula. Vi har fortsatt noen julestjerner som skal deles ut. Følg med i Åndalsnes Avis i romjula.

Dette er den siste avisa før jul. Neste avis kommer tirsdag 3. juledag. Vi benytter anledningen til å ønske alle en god og fredelig jul. Og husk: Den største gleden er å glede andre.