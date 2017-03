Gratis buss til Molde?

Se for deg at vi kunne brukt disse 11 mil på en annen måte for å REDUSERE trafikken på ferjesambandet. Det er jo tross alt KUN 0.5 % som står igjen og det er ikke mange biler pr dag.

Av nysgjerrighet ringte jeg til et lokalt busselskap og spurte hva de kunne fått til for 11 mil. Tilbudet bør være likt hele året så vi delte på 12 måneder. Altså ca 1 mil pr mnd.

Etter litt regning kom vi frem til at de kunne kjøret 15 turer (tur/retur) mellom Åndalsnes og Molde hver dag alle ukedager. Vi regnet en gang til for det kunne jo ikke stemme.

Men jo, det stemmer. Ikke bare det, bussen kunne vært GRATIS. Dette setter det litt i perspektiv hvor dyrt det er å drifte 1 ferje kontra å kjøre busser.

Nå begynner vi å snakke tilknytning til Molde som alle så gjerne ønsker. Det er vel ingen andre som kunne reklamert med gratis shuttlebuss til/fra nærmeste by. Tenk ringvirkningene ellers for de som bor langs denne strekningen…. I tillegg ville vi garantert fått flere tilreisende som hadde skapt større lokal handel og turisme. Dette vill vært et stort løft for Rauma og satt oss på kartet nok en gang.

Norge har signet en klimaavtale som sier at vi skal kutte i våre fossile utslipp. Et slikt tiltak ville reduserer istedenfor å øke utslippene. Jeg aner ikke hvor mange som hadde latt bilen stå, men det er nok mange flere enn den 0.5 % vi prøver å redde fra å måtte vente 35 min ekstra på ferjeleiet.

Vi må begynne å gjøre noe, for stortinget ser ikke ut til å klare kravene de har signet på. Et slikt tiltak ville vært unikt på landsbasis og det står helt i stil til Rauma sin visjon: verdens beste kommune for naturglade mennesker!

Til dere som mener at det ikke er godt nok med ferje hver 30min; kanskje du har bosatt deg på feil side av fjorden?

Geir Klepaker