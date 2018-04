RaumaRock henter Janove til Trollstigen

Kultur

RaumaRocks festivalsjef Dag Inge Landbakk tror dette blir spektakulært - ja kanskje like spektakulært som konserter på Nesaksla:

- Vi prøver å finne på nytt hvert år. Vi har hatt konserter på Romsdalshorn, Llitlefjellet, Nesaksla tre-fire ganger, vi har rocketog og rockeferje. Nå blir det konsert med Janove på Trollstigen, sier Landbakk.

Da Janove ble spurt, takket han ja umiddelbart, ifølge Landbakk:

- Det er ikke hver dag man får spille på slike plasser, sier Landbakk.

Janove Ottesen skal spille fredag kveld på hovedscenen under RaumaRock. I en pressemelding skriver RaumaRock at han "kan se tilbake på en svært imponerende karriere. Sammen med Kaizers Orchestra vant han bl.a Stavanger Aftenblads kulturpris, Norsk Artistforbunds Ærespris, Edvard-prisen for populærmusikk, Årets spellemann, Spellemannprisen for årets gruppe, Spellemannprisen for årets musikkvideo og Alarmprisen for beste liveband. Samtlige av bandets åtte studioalbum nådde førsteplass på VG-lista mellom 2001 og 2012. I januar kom Janove ut med et nytt soloalbum "Hengtmann" som fikk gode anmeldelser."

Til nå er det kjent at følgende skal spille under RaumaRock: Dumdum Boys, Raga Rockers, Gåte, Janove, Åge & Sambandet, Valentourettes, Backstreet Girls, De Press, Cazadores, Lut, Thulsa Doom, Nerli There, Ogras, Bare Egil & Aslags Barneshow, Tea Megaard og MOS.