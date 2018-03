Fikk litteraturpris for «Snillionen»

Kultur

Det er Norsk barnebokinstitutt (NBI) som administrerer jury, pressearbeid og prisutdeling. Kulturdepartementet har syv priser for barne- og ungdomsbøker utgitt i 2017; Litteraturprisen, Bildebokprisen, Fagbokprisen, Debutantprisen, Illustrasjonsprisen, Oversetterprisen og Tegneserieprisen.

Prisutdelingen ble foretatt av statssekretær Frida Blomgren torsdag 8. mars på Nasjonalbibliotekets store auditorium i Oslo.

For bokåret 2017 var det til sammen 25 forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere som var nominert innenfor de syv priskategorier. Priser for til sammen 325 000 kroner går til 7 forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere. Arnfinn Kolerud fikk Litteraturprisen for sin barnebok «Snillionen».

Arnfinn Kolerud bor i Nordfjord, men er fra Isfjorden. Nylig ble også boka hans tatt ut til filmfestivalen i Berlin. Dramakomedien «Snillionen» handler om mor og Frank som vinner 24 millioner i Lotto. Mor lover bort én av millionene til den i bygda som gjør noe ekstra snilt. Dermed utløses både ekte og falsk godhet, og utilsikta konsekvenser.

Han debuterte med «Berre ikkje brøyteplogen kjem» i 1996, og han fikk Kulturdepartementet sin debutantpris for barne- og ungdomslitteratur for denne boka. «Den som ikkje har gøymt seg no» (2004) har blitt sammenlignet med oppvekstskildringene til Tarjei Vesaas. For denne fikk Kolerud Kritikarprisen, Nynorsk barnelitteraturpris.