Hele 12 lag stilte under tidenes første pubkveld med quiz på Mittet

Kultur

Tonje Dahle Hovde som er leder i husstyret for Mittun forteller at mange har etterspurt et alternativt arrangement for voksne i bygda, i tillegg til de tradisjonelle bygdefestene. Og ønsket har blitt hørt:

Lørdag kveld var det klart tidenes første pubveld med quiz på Mittun.

– Og jammen viste publikum at dette var noe de ønsket. Hele 12 lag, med til sammen 65 deltakere møtte opp, forteller Dahle Hovde fornøyd.

Quizmaster var Siw Bakken, og det summet godt i salen når deltakerne stakk hodene sammen over bordene og diskuterte de varierte spørsmålene. Det var «Ungdomslaget» som stakk av med seieren. Laget bestod av Øystein Flovik, Line Bakken Dahle, Thomas Dahle, Øyvind Hovde, Therese Torkildsen og Kristoffer Dahle.

– Vi søker stadig å øke aktiviteten og fornye bruken av huset vårt, og det er ekstra kjekt når vi når et så bredt publikum. Vi hadde deltakere fra Vistdal, Holm, Åfarnes og Eidsbygda i tillegg til Mittet, og aldersspennet var stort. Med en slik positiv respons er det ikke usannsynlig at vi kjører en ny runde på et senere tidspunkt, sier Dahle Hovde.