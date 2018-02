15-åring klar for RaumaRock

Kultur

– En del av RaumaRock sin visjon er å spille ny musikk. Vi ønsker å være en festival der man kan oppdage ny og god musikk, og det har vi opp gjennom åra også vært, sier Dag Inge Landbakk og nevner Kvelertak som ett eksempel på det.

– Folk fortjener ny musikk

– Oslo Ess spilte også på lillescenen hos oss i sin spede begynnelse. Noen år seinere er de en av headlinerne på den store scenen. Vi mener at folk fortjener å bli eksponert for ny musikk, for det får de ikke i kommersielle radiokanaler. Det er få radiokanaler som tar det oppdraget på alvor. Derfor mener jeg vi som festival må være med å ta det ansvaret, fortsetter Landbakk.

Fredag morgen forteller han at fire nye band er klare for rockefestivalen i august; Thulsa Doom, Bare Egil og Aslags barneshow, Lüt og Tea Meegaard. De to sistnevnte er i kategorien nykommere.

Egen musikk fra ung nykommer

– Tea Meegaard er en 15-åring fra Averøy. Hun utmerket seg allerede som 12-13-åring, og vakte oppsikt med sin klare og fine stemme. Hun spiller også egen musikk, du hører ikke coverlåter fra henne, forteller Landbakk.

Han forteller videre at Meegaard gjorde seg bemerket da hun ble plukket ut til å spille pauseinnslaget under MGP junior i fjor, foran 16.000 publikummere og en million tv-seere.

– Det taklet hun veldig bra, hun virket ikke nervøs i det hele tatt. Hun spilte også på innovasjonsfestivalen på Åndalsnes i høst, forteller Landbakk.

Festivalsjefen snakker også om at festivalen skal omfavne lokale nykommere; i år representert ved det Rauma-baserte bandet Ogras, som også har spilt på RaumaRock før, og ved Nerli There.

Pangstart fra Lüt

– Lüt har også en ganske nystartet karriere, en karriere som har hatt en pangstart. Bandet er nominert til Spellemann. De ble også nominert til P3 Gull som årets beste liveartist i fjor.

Fra før er det kjent at Dumdum Boys, Raga Rockers, Gåte, Janove, Åge & Sambandet, Valentourettes, Backstreet Girls, De Press, Cazadores, Nerli There, Ogras og MOS er klare for årets RaumaRock.

– Kommer det flere band, eller er programmet fullt nå?

– Nesten. Det er 95 til 97 prosent fullt. Kanskje kommer det ett eller to band til, i tillegg til RaumaRock Akademiet, svarer Landbakk.

Bare norske artister i år

Dermed ligger det an til et helnorsk program på Åndalsnes i år.

– Det er litt tilfeldig. Vi har ikke funnet utenlandske artister som passer i profil, sjanger og pris, – som skal hit i riktig tidsrom. Men vi ser også at vi har fått ekstremt god respons på artister som Gåte, Jan Ove, Dum-dum Boys og Åge Aleksandersen. De fire artistene utmerker seg.

– Og dere er i gang med egen konsert for barn igjen?

– Vi har forsøkt å ha noe hvert år. Som Mr. Orkester som reiste rundt i barnehagene. Og så hadde vi Isac Elliot i fjor, som ikke fungerte særlig godt på RaumaRock. I år er det Bare Egil og Aslags barneshow.

– De tar barn på alvor, og lar dem høre noen sannheter, – med masse humor! Artistene er også midt i smørøyet for RaumaRock. Bare Egil spiller også i Thulsa Doom, og er i samme kategori som Petter Baarli og Kristopher Schau, artister som kommer igjen og igjen, og som trekker mye folk. Aslag spiller også i Black Debbath, forteller Landbakk.