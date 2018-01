Samler fylkets nerder på Åndalsnes

Kultur

– Vi vil holde fylkessamlingen på Rauma Kulturhus og vi tar maten på Grand Hotel, sier Thomas Trana som står i spissen for Rauma Mini-Con.

Og Trana ønsker ikke bare å samle ivrige spillere til samlingen, Han er minst like ivrig på at dette skal bli en samling for tillitsvalgte og andre ildsjeler rundt om i fylket som jobber med det som gjerne blir kalt nerdekultur.

De lokale arrangørene på Åndalsnes samarbeider derfor med Hyperion som er navnet på en landsdekkende paraplyorganisasjon med 161 medlemsforeninger og 19.000 medlemmer. Lederen Habiba Stray kommer derfor også til fylkessamlingen på Åndalsnes.

– Hvorfor tar dere initiativ til å legge en slik samling til Åndalsnes?

– Vi ønsker å være pådrivere og vi ønsker at vi skal lære av hverandre og vi ønsker å bli kjent med flere som driver med dette og dermed styrke bånd mellom foreninger i fylket. Vi ønsker også at dette skal bidra til å gi kulturlivet en større bredde og at flere kan bli med på givende og sosiale hobbyer, sier Thomas Trana.

Han legger også til at det er mange lag og foreninger som er invitert og at han i tillegg håper at også andre grupper med før han røper at påmelding har begynt å komme og at samlingen er lagt til 24. februar.

Thomas Trana er også glad for å kunne fortelle at Hyperion ser positivt på tiltaket og har sagt seg villig til å dekke leie av lokaler, matkostnader og reisekostander.

– Vi bruker først til mølla prinsippet og vi kan ta maksimalt 33 deltakere, sier Thomas Trana.