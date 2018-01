Slipper plate og inviterer til konsert

Kultur

Det populære bandet skriver i en pressemelding at albumet er spilt inn i det velrenommerte studioet Ocean Sound Recordings på Giske i løpet av 2016 og 2017.

Nå er albumet ferdig, og det blir både plateslipp og releasekonsert i den anledning.

– Alle låtene er skrevet, arrangert og fremført av medlemmene i Ogras. I tillegg har trekkspilleren Knut Ivar Bøe fra Vaksvik deltatt på to spor på albumet, forteller bandet.

«Compadre» slippes på digitale plattformer i februar, og vil også bli sluppet på vinyl 24. mars i et begrenset opplag.

– Vi gleder oss veldig, veldig veldig, sier Pål Elnan til Åndalsnes Avis.

– Dette er noe vi har drømt om. Å kunne si at vi har gitt ut plate er en helt egen greie, og det betyr så mye for oss. Det er vel først nå at det er i ferd med å gå opp for oss at vi faktisk gjør dette, sier han.

Og samme dag som vinylslippet kan man få albumet live på Rauma kulturhus.

– Der vil hele albumet bli fremført, samt at publikum vil få høre et utvalg andre Ogras-låter. Det bli gjesteopptredener fra de to tidligere medlemmene i bandet, Heidi Gyldenås Olsen på trekkspill og Bjørnar Østigård på bass.

I tillegg vil vokalist Paul Richard Solåt vil spille plater for publikum etter konserten.

Fra tidligere er det kjent at Ogras skal spille på RaumaRock i sommer. I tillegg kan de nå fortelle at de også er booket til Livestock i Alvdal, samt en annen stor, norsk festival som vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Ogras ble stiftet av Paul Richard Solåt og Filip Eidsvåg i 2009. Nå består bandet av de to, Knut Peder Voldset, Thomas Dahle, Aleksander Eidsvåg og Pål Elnan.