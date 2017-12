Åge tilbake til RaumaRock

Kultur

I en pressemelding opplyser RaumaRock at Åge Aleksandersen og Sambandet kommer tilbake til RaumaRock i 2018.

- Norges ukronede rockekonge trenger knapt noen introduksjon. Han er en levende legende, og sammen med bandet sitt entrer de scenen på RaumaRock denne gang på torsdag 02. august, sier festivalsjef Dag Inge Landbakk.

Åge har vunnet omtrent det som er av priser og utmerkelser, og han var sist på RaumaRock i 2016. I vår spilte han dessuten konsert på Rauma kulturhus.

- Herlig, Åge! Se bildeserie fra lørdagens høydepunkt - Åge Aleksandersen og Sambandet.

- Han har vunnet spellemannsprisen mange ganger og vært både årets spellemann og fått hedersprisen to ganger. Vi gleder oss igjen til å ønske legenden velkommen tilbake til RaumaRock, sier han.

Fire andre også klare

Fire andre artister er også klare for festivalen: Gåte, Janove, Cazadores og Nerli There.

Janove og Gåte er begge godt kjente i det norske musikkmiljøet.

- Janove Ottesen kan se tilbake på en svært imponerende karriere. Sammen med Kaizers Orchestra vant han blant annet Stavanger Aftenblads kulturpris, Norsk Artistforbunds Ærespris, Edvard-prisen for populærmusikk, Årets spellemann, Spellemannprisen for årets gruppe, Spellemannprisen for årets musikkvideo og Alarmprisen for beste liveband. Janove slipper nytt soloalbum «Hengtmann» over nyåret, forteller han.

Og Gåte er tilbake på scenen:

- 12 år etter at de ”ga seg”, er Trondheimsbandet Gåte igjen aktuelle. Gåte ble startet i 1999 og gjorde seg raskt bemerket med å kombinere norsk folkemusikk med eksplosiv og progressiv rock.

Romsdalsband

Spiller på RaumaRock 2018 Sammen med Backstreet Girls, Raga Rockers og MOS er Ogras klare for RaumaRock 2018.

To band av litt nyere årgang er også på lista:

Cazadores debuterte i 2013 med albumet «Hyperion Days», med låter som herjet radiobølgene.

- Bandet tar stadig store musikalske steg og Cazadores låter nå både større og bedre enn noen gang, og kommer virkelig til sin rett fra scenen, og er viden kjent som et fremragende liveband. Bandet henter inspirasjon fra moderne poprock og indie, og har lagt ned mye arbeid i å videreutvikle sitt særegne sound, med fengende melodier og store refrenger, sier Landbakk.

Han synes også det er stas å kunne ønske enda et band fra Romsdal velkommen til RaumaRock. Nerli There slapp sitt debutalbum i 2008.

- Nerli There med Mads Nerli i spissen er et av landets mest produktive band og blir omtalt som et av Midt-Norges beste liveband med energisk melodisk rock´n roll og Americana som deres musikalske grunnpilar, sier han.

Lover flere slipp

Fra før er det kjent at Dumdum Boys, Raga Rockers, Valentourettes, Backstreet Girls, De Press, Ogras og MOS er klare for RaumaRock 2018

- Flere artister er i vente, lover festivalsjefen.