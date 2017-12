Travel førjulssøndag for Åndalsnes damekor

Kultur

Åndalsnes damekor startet søndagen i Grytten kirke. Der sto den tradisjonelle julekonserten sammen med Åndalsnes musikkforening og Rauma kulturskoles kor, på planen.

Variert repertoar

Og om ikke stappfull, så nokså fullsatt kirke, fikk med seg den flotte konserten som bød på alt fra kulturskole-korets Jul i Svingen av Odd Nordstoga, til Åndalsnes damekors «Det lyser i stille grender». Damekoret bød også på sang med mer i fart i, som for eksempel «Santa clause is coming to town» og «We wish you a merry christmas».

Allsang

Åndalsnes musikkforening fikk æra av å spille opp til allsang; «Deilig er den himmel blå» og «Deilig er jorden». Publikum fikk også høre blant annet "Amazing grace" og solistene Øyvind Gjerstad på trompet og Egil Tokle på saksofon.

For damekoret bar det etter konsertslutt rett til Hen kirke for en ny konsert. Der deltar de sammen med Romsdalskoret og pianist og solist André Gussiås.