Søker regissør

Kultur

Thomas Trana har vært en fast støttespiller for Tommy Lindberget og Raumagjengen. To filmer har de fått til sammen. Tommy roer seg imidlertid ikke med det; nå har han store planer om et sommerteater. Denne gangen kan ikke Thomas bidra med sin ekspertise.

For mye å gjøre

– Nei, jeg har altfor mye år gjøre, med to jobber og utdanning på gang. Men jeg vil hjelpe gutta å få ut budskapet, sier han.

Tommy har idé til et manus om en sjørøverkaptein som heter Håvard, for øvrig oppkalt etter hans onkel, som skal ro i land fra en flott sjørøverskute for å finne en skatt i en landsby.

Sommerteater

Teatret skal holdes om sommeren på en plass som passer til handlingen.

De snakker om Kammen, Herjevatnet eller i havnebassenget i sentrum av Åndalsnes.

– Det må være en flott skute på vannet og i landsbyen vil det skje masse rare ting, forteller Tommy som ikke bare trenger noen som kan være regissør og produsent av teaterforestillingen, men også noen flere skuespillere.

– Hvem skal spille sjørøverkapteinen da?

– Meg, smiler Tommy stolt.

Thomas håper noen kan ta på seg denne oppgaven.

– Det er artig, utfordrende og man lærer mye om produksjon, mennesker og ikke minst om seg selv, sier Thomas.

Han oppsummerer hva gutta er på jakt etter: En person som kan litt om teater og produksjon, er positiv, oppfinnsom og tålmodig.