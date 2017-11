Spiller på RaumaRock 2018

Kultur

Under Næringspub på Grand Hotel Bellevue tirsdag kveld presenterte festivalsjef Dag Inge Landbakk flere artister som er klare for neste års rockeeventyr på Åndalsnes.

De lokale favorittene i Ogras har stått på RaumaRock-scena før, i 2013 og 2016.

– Vi er selvsagt patriotisk stolte over å kunne presentere Ogras på RaumaRock 2018, sier festivalsjefen.

Ogras har i høst vært i studio og spilt inn plate. Landbakk beskriver Ogras som et band som tar publikum over balkanske vidder, innom støvete sirkustelt og irske puber.

– Med fengende melodier og energiske rytmer blir det alltid liv når Ogras spiller opp. RaumaRock er hjemmebanen til Ogras som i mange år framført sin heftige musikk på store festivalscener, bitte små klubber, kulturhus, bakgårder og en og annen låve. Nå skal de tilbake til hjembyen og RaumaRock, sier festivalsjefen.

MOS for sjette gang

- Et privilegium å få avslutte festivalen Red Hot fikk endelig sjansen til å spille på RaumaRock lørdag.

En annen gjenganger er MOS – som i 2018 skal spille på RaumaRock for sjette gang på rad.

– Joda, RaumaRock slår til igjen, og for sjette år på rad skal MOS spille på torsdagskvelden til stor glede for alle faste fans, sier Landbakk, som forteller at de alltid trekker mye folk.

Tilbake igjen

Både Raga Rockers og Backstreet Girls har også vært på RaumaRock tidligere.

– Raga Rockers har levert fantastiske konserter i en årrekke og fansen slutter aldri å rope etter mer, sier Landbakk.

Også Backstreet Girls er gamle travere i rockegamet:

– En over 30-årig karriere i rockens tjeneste har gitt bandet legendestatus, mener han.

Slapp artister den siste kvelden

Fra før er det klart at DumDum Boys, Valentourettes og De Press kommer til RaumaRock 2018.

Det ble klart på avslutningskvelden for årets festival.

RaumaRock går av stabelen fra 2. til 4. august 2018.

– Flere artister vil garantert bli sluppet i løpet av månedene som kommer, lover Dag Inge Landbakk.