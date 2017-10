Gir ut favorittlåten

- "What a wonderful world" er min favorittlåt både tekstmessig og musikalsk, sier Ingrid Sæbø (34) fra Måndalen, som er på heimebane med sin saksofon, for å spille inn den vakre låten hun nå ønsker å gi ut.

Gir ut egen jazzplate Ingrid Sæbø fra Måndalen har komponert og vært i studio.

Det er ikke tilfeldig at innspillinga foregår i Voll kyrkje. Ingrid er patriotisk og glad i heimbygda si. I tillegg er akustikken i Voll kyrkje helt unik sammen med det ærverdige orgelet fra 1844.

Da er det heller ikke tilfeldig at kommunens organist Paul Magne Venås satt ved orgelet under innspillinga. Ansvarlig for opptaket var Kjell Peder Gyldenskog.

Ingrid er ei levende og engasjert jente som bor i Oslo, der spilleoppdragene er mange. Hun har også gitt ut låter tidligere i år som hun har komponert selv, der hun fortsatt bruker årets MGP-artist Jenny Augusta på plateselskapet JennyBeGoodRecords.

Ingrid har kommet seg langt som utøvende musiker og musikkinstruktør, og er saksofonist i flere band og prosjekter. I tillegg underviser hun i Oslo kulturskole og i Oslo private musikkskole, både på saksofon, klarinett og samspill. Nå er hun ferdig med innspilling av sin favorittlått "What a wonderful world", og er som forventet meget spent på mottakelsen.

- Denne sangen er jeg så glad i på mange måter. Den handler om å ta vare på det gode i livet. Nå er nettopp det ekstra viktig, med tanke på alt det vonde som skjer i verden rundt oss, sier den blide saksofonisten fra Måndalen, Ingrid Sæbø.