Får tilskudd fra fylkeskommunen

Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen har dette andre halvåret fordelt 533.000 kroner til frivillige virksomheter.

– Formålet med ordninga er å styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende aktivitet. Og i tillegg stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i fylket. Vi har prioritert tiltak som er utviklingsorientert, har overføringsverdi og som har et regionalt nedslagsfelt, sier hun.

50.000 til gulltransporten

Det er 15 prosjekt som har fått tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det kom inn 40 søknader. Trollveggen stasjon er én av de utvalgte. De får tildelt 50.000 kroner til fortelling/utstilling om gulltransporten under krigen. Utstillinga skal gi nåværende og kommende generasjoner et godt innblikk om gulltransporten og at gullbeholdningen til Norge ble reddet unna tyskerne.

Bokprosjekt

Mads Langnes får 10.000 kroner til bokprosjektet «Utskiftningsrett og gardsskipnad». Avhandlinga handler om innmarksutskiftninger, tun og teigblanding i tre landsdeler, med Romsdal (og Møre og Romsdal) som den viktigste. Ifølge prosjektbeskrivelsen blir det nå søkt om midler til å gi ut avhandlinga som bok.

Konkurranser i klatreveggen

Romsdal Tindegruppe (RTG) får 100.000 kroner til regional klatrecup for barn, ungdom og voksne. Konkurransene skal avholdes på ulike steder i fylket hvor det er klatrevegg. I beskrivelsen av prosjektet står det at det gir gode muligheter for rekruttering av konkurranseklatrere i regionen, og at deltakerne blir vant med konkurransesituasjonen lokalt før de eventuelt deltar i Norgescup.

Andre prosjekt

Av andre prosjekt som også får støtte, finner vi blant andre Bjørnsonfestivalen, Ålesund båtfestival, Møre og Romsdal idrettskrets, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Tommy Fossums bokprosjekt «Lakselordene på Nordmøre og i Romsdal.