Publikumsrekord for RaumaRock

Dagen derpå kan festivalsjef Dag Inge Landbakk oppsummere årets festival.

- Det må være tidenes festival, vil jeg si. Vi knuste alle publikumsrekorder, forteller han.

Festivalen fikk en drømmestart med publikumsrekord på Nesaksla.

- Det har aldri vært flere innom RaumaRock, og det er utrolig artig. Vi telte på det i går kveld, og festivalen hadde i år 9.200 besøkende. Forrige rekord var fra 2012, med 8.500 besøkende. I fjor var 7.500 besøkende innom, forteller han.

Han forklarer at noe av grunnen er konseten fra storescenen torsdag.

- Det er noe vi begynte med i fjor, og det har definitivt kommet for å bli. Di Derre trakk utrolig med folk både til fjell og til konserten på kvelden, sier han.

Litt regn holdt altså ikke folk hjemme:

- Vi er glade for at det var oppholdsvær under mesteparten av festivalen. Så skulle vi selvsagt ønske oss at det ikke regnet i det hele tatt, men vi vet hvor vi holder til hen. Å ha utendørsfestival i Norge er jo en risikosport, så litt må man bare regne med, sier han.

- Flinke folk på alle kanter

Landbakk får med seg litt av alt under festivalen.

- Jeg ble veldig imponert over Sondre Lerche og bandet hans, og Greni var også utrolig bra. På lillescenen var det Villrosa fra Kristiansund som imponerte mest. Og så kommer vi jo ikke utenom publikumsvinnerne Hellbillies , Red Hot og CC Cowboys, som alle holdt utrolig gode show, sier han.

Gjennomføringen av festivalen gikk i følge Landbakk på skinner:

- Det er slik det pleier å være. Ingenting skjærer seg hos oss - bank i bordet. Det er på grunn av teamlederne som gjør en utrolig bra jobb. Det er flinke folk på alle kanter, og de har så mye erfaring i hvordan ting skal gjøres på en god måte, forteller han.

Han trekker også fram den gode stemningen blant de frivillige.

- Det er gjennomsnittlig veldig god stemning, og de har en stor lojalitet til festivalen. Alle står på for at det skal bli bra, sier han.

Søndag er dagen for nedrigging.

- De frivillige var på plass klokka 9 i dag. De holder på i hele dag, og vi regner med å være ferdig i 17-18-tida. Det er en stor jobb å få rigget ned, sier han.

Slapp nye artister

RaumaRock 2017 ble avsluttet med et bandslipp for neste år.

- Det er første gang vi slipper noe så tidlig. Vi hadde allerede noen artister på plass, men vi visste ikke helt når vi skulle offentliggjøre det. Så kom vi rett og slett fram til å gjøre det under festivalen. Det ble bestemt for en ukes tid siden, forteller han.

Festivalen lover flere bandslipp i månedene som kommer.

- Vi gleder oss allerede til neste år!