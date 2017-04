Isac Elliot til RaumaRock

Det er RaumaRock som fredag morgen har sendt ut pressemelding der de forteller om signeringen.

"RaumaRock 2017 har booket Nordens desidert største popikon til årets festival. Isac Elliot headliner nyvinningen «Ung RaumaRock» som er konsertdelen i forbindelse med RaumaRock Akademiet lørdag formiddag. Med dette er programmet for RaumaRock 2017 komplett", skriver de i pressemeldingen.

Ungpikeidolet gjester RaumaRock lørdag 5. august og headliner dermed Ung RaumaRock 2017, som er selve konserten til RaumaRock Akademiet på lørdag.

Elliot ble oppdaget av Bjørn Ulveus og Benny Andersson og har vunnet to emmagala og MTV Europa music award (EMA) for beste Finske artist (2014). RaumaRock arrangeres 3-6 august 2017.

Fra før er det kjent at også Danko Jones, Greni, CC Cowboys, Hellbillies, Red hot, Sløtface, Sondre Lerche, Di Derre, The Dogs, Sløtface, Whales & this lake, Razorbats, Jam Rakta, Villrosa, Gone Rogue, Dåm og Mos er klare.

Det selges egne billetter til Ung RaumaRock/Isac Elliot konserten, og dagspass lørdag gjelder som billett.