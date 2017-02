– Rauma har levert så det holder

Men med publikumsrekord i fjor ligger det forventninger på Raumarevyens skuldre i år.

– Når du har fått 1500 mennesker til å skratte i halvanna time, så blir det forventninger. Da må du levere noe som er minst like bra i år. Rekordbesøket i fjor gjør noe med forventningene både til publikum og til oss, sier revysjef Jan Inge Holm.

Han synes at de blir bedre og bedre.

Henter inn proff hjelp

– Sjøl om det alltid er utskiftinger av noen folk fra år til år, er det mange som har vært med i mange år. Vi blir blant annet bedre og bedre på tekst, og hos oss er alle med og skriver nummer. Vi blir også bedre på helheten, sjøl om det er mye opp til regissøren, forklarer revysjefen.

Ifølge Holm er det sjelden at det er tekst som ikke blir endret på av regissøren.

– Men det er en trygghet at det for oss å vite at det er en profesjonell som har sett revyen, og det er en trygghet for meg som leder, fortsetter Holm, som på grunn av ledervervet trolig ikke blir mye på scenen denne gangen.

Denne helga har Raumarevyen øvingshelg. Og forventningene så ikke ut til å tynge nevneverdig, latteren satt løst oss på dem som så på og de som var på «scenen» oppe på Romsdalshorn i Rauma kulturhus. For andre gang etter jul har de også besøk av regissør Marit Lian. Holm sier tradisjonen med å hente inn en ekstern regissør er helt nødvendig.

– Det har fole mye å si. Ho komprimerer numrene og ser en del som ikke vi ser sjøl. Ho hjelper oss å få fram de gode poengene. Det ser vi hvert år, at det er nyttig, sier han.

Opplagte lokale nummer?

Revysjefen forteller at det ikke bare blir lokale nummer.

– Fordi vi ønsker å melde oss på revyfestivaler, som på NM i revy på Høylandet i juli, forsøker vi å få med noen nummer som kan fungere andre plasser også. Og så forsøker vi å få en god blanding av nummer der folk skratter seg i hjel, nummer der de har lyst til å skratte, men holder seg fordi de vil høre det som blir sagt. Og minst ett nummer til ettertanke, – et nummer med en alvorlig undertone, må med.

– Men til lokale nummer, har Rauma levert varene?

–Ja, de har levert så det holder. Rauma har levert så mye at vi har mer enn nok råstoff, konkluderer revysjefen. Og med årets revytittel: Kokt og servert, er det vel ingen tvil;

– Vi kommer nok innom helsehuset. Og så er det ikke skole på Vågstranda lenger heller. Det er noen hint om hva som kommer, sier revysjefen lurt.