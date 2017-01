Svette blå kvelder

Trollblues-festival med tettpakket todagersprogram

Fredag og lørdag går Trollbluesfestivalen av stabelen på Grand Hotell og kulturhuset. Etter at festivalen lå i dvale i noen år ble den vekket til live igjen i fjor – og i år er det grunn til å tro at arrangementet vil bekrefte sitt rykte som en festival med god musikk og høy feststemning.

– Jeg synes vi har fått til et festivalprogram med en fin blanding av ulike retninger innen bluessjangeren, sier festivalgeneral, bookingansvarlig og bluesmusiker Frode Aarsbog.

Road Traveler

Generalen skal sjøl på scena med sine gitarer sammen med bandet Road Traveler. Musikeren Frode Aarsbog er godt kjent fra sine utallige opptredener i det lokale kulturlivet i Rauma og Møre og Romsdal, blant annet som frontfigur i Isfjorden Blues Compagni og fra Johnny Cash prosjektet «Rings Of Fire».

I Road Traveler har han med seg Pål Kristiansen, gitarbyggeren og bluesmusikeren fra Frei nå bosatt på Tustna, og Kåre Amundsen, veteranen med et langt rulleblad fra en rekke blues og rockeband.

Frode Aarsbog sjøl gleder seg til å høre de andre bandene som står på plakaten.

Geir Bertheussen Blues Express er et bluesband fra Nord-Norge med et klassisk bluesrepertoar inspirert av westcoast og Chicagoblues.

Plan Be er et norsk seksmannsorkester med rutinerte musikere som har vært på bluesscenen siden 70-tallet.

Bill Troiani Band består av ekstremt dyktige musikere, kjent for å blande flere sjangre. Bill sjøl er født i New York City. Etter at han flyttet til Norge i 1997 var han en drivkraft i miljøet rundt bluesklubben «Muddy Waters» i Oslo i flere år.

Fjellpowerblues

The Bitch & the Bluesmen nærmer seg rocken, med rå, energisk «fjellpowerblues».

Dansken Mike Andersen og hans band er også veteraner med et repertoar som beveger seg i grenselandet mot soulsjangeren.

– Ellers er det verdt å merke seg jammen lørdag ettermiddag der flere av festivalartistene blir med. Her er det åpent for å ta med seg eget instrument og bli med!, sier Frode Aarsbog.