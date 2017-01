Verdige kulturprisvinnere

Under en velformulert ledelse av konferansier Per Arne Skomsø, ble den 18. nyttårskonserten med Åndalsnes Musikkforening i Rauma kulturhus en flott opplevelse. Sjeldent har vi hørt de spille så godt og sjeldent har vi følt oss mer henført ut i den store verden.

– Ja, de liker å spille internasjonal musikk disse musikerne, sa dirigent John Hudson etter konserten.

Han, som har sine røtter fra Manchester, kunne nok heller tenkt seg mer norsk.

– Det er jo så mye bra norsk musikk.

Men man skal spille det man selv liker å spille og Hudson hadde valgt ut variert repertoar for kvelden. Den røde tråden var bryllup, og den nesten fullsatte salen fikk høre alt fra Lei, milde ljos, Valdresmarsjen og Bruremarsj fra Lødingen, til Cossack Wedding Dance og rytmiske sambatakter i Malaguena.

Årets gjesteartist var Inger Prøis Andersen og hun spilte to solostykker på piano.

Midtvegs i konserten ble kulturprisen delt ut av ordfører Lars Olav Hustad.

– Åndalsnes Musikkforening ble dannet 1. mars i 1918 og blir hundre år neste år. Vi vurderte om vi skulle vente med å gi de kulturprisen til 2018, men siden det er så mange gode kandidater hvert år, måtte det bli i år, sa ordføreren.

Han ville få frem hvor takknemlig Rauma kommune er for den innsatsen musikkforeningen gjør, der de stiller opp på lokale arrangement, er aktive på stevner og ikke minst bidrar til musikk på 17. mai.

– Vi ville vært fattigere uten korps og vi håper dere ser en anerkjennelse for det dere gjør med denne prisen, sa ordføreren blant annet.

Foreningens leder, Øyvind Gjerstad, takket for prisen og lovte å bruke midlene de får, til rekruttering og økte lærerkrefter i kulturskolen.

– Det å spille et instrument krever mye innsats og konsentrasjon over lang tid. Det er krevende for unge i dag. Det å spille sammen med andre er også krevende, men desto mer givende – og lærerikt. Korps er i en oppgangsperiode nå, men det er litt problemer med rekruttering. Det er noe vi vil ha fokus på framover og vi vil også stå på for at kulturskolen skal ha opplæring i alle instrument. Vi må gjøre en aktiv innsats for å få unge til å ville spille et instrument, mener Gjerstad.

Ole Tommy Ødegård fra Åndalsnes og Isfjorden skolekorps, gratulerte musikkforeningen med prisen og påpekt hvor viktig det var for de unge å ha noen voksne musikere å se opp til.

Også Åndalsnes Damekor gratulerte prisvinnerne med blomster og takket for godt samarbeid.