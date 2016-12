Urframføring av Doras show

Konfransier Ane Marte Hammerø forteller at alt er i rute til Ytterveggenshowet onsdag.

Til årets show kommer Dora Thorhallsdottir, som er relasjonsterapaut og standup-komiker. Hun har premiere på sitt nye show "Familiegreier" på Latter i Oslo 26. januar. I Rauma er vi imidlertid så heldige at vi får en urframføring av materialet til showet.

- Jeg gleder meg veldig til å komme til Rauma og fullt hus på Rauma Kulturhus sier Thorhallsdottir.

Populært show

- Det er nå under 20 billetter igjen. Ytterveggen-showet haretablert seg som en fast møteplass for mange utfytta Raumaværinger som er hjemme på ferie, for innflyttere og for innfødde. Nok en gang går det mot utsolgt og fulle hus, forteller Hammerø.

Hun legger til at det legges ut egne billetter for de som kun vil på etterfesten.

- Vi gleder oss veldig til å ønske velkommen til julas store høydepunkt, og forventer god stemning og høy latter, sier hun

Deler ut pris

Som vanlig skal prisen for årets Rauma-ambsassadør deles ut, slik den har blitt vært år siden 2003.

Prisen gis til noen som "på en positiv og synlig måte representert Romsdal, Åndalsnes og Rauma, og dermed bidratt til å sette vår kommune og vår region på kartet. Utnevnelsen til "Årets Rauma-ambassadør" er en takk for den uoppfordrede innsatsen som er utført til fordel for vår kommune."

Tidligere vinnere

2003: Gaute Grøtta Grav

2004: Oddgeir Bruaset

2005: Amund Skiri, Øyvind Gjerde og Aksel Berget Skjølsvik

2006: Kristian Stokke

2007: Lars Kristian Singelstad

2008: Øyvind Heen

2009: Gro Malones

2010: Kjetil Siem

2011: Andreas Heen Brovold

2012: Karoline Bjerkeli Grøvdal

2013: Iver Gjelstenli

2014: Arnt Øyvind Siem og Nils Ivar Heggem

2015: Fred Husøy