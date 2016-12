Stemningsfull familiekonsert

Et stearinopplyst kirkerom ga den rette atmosfæren for julekonserten med familien Scarfi og Jan Karsten Einang på piano, onsdag kveld. Både Jan Karsten og de fire familiemedlemmene, sang seg gjennom et variert utvalg av populære julesanger.

Publikum fikk høre både juleslagere fra Carola og Marcus & Martinus og «Selmas sang» fra juleserien Snøfall på NRK. Det ble også en smak av de kjente julesangene som «Jeg så mamma kysse nissen» og «O helga natt».

Det er en familie med god sangstemme og særlig de to yngste imponerte. Høydepunktene var mange; særlig «The Prayer» som Guro og Marco sang sammen.

– Det er en krevende sang å synge, men vi har fått tilbakemeldinger på at folk synes vi får den til fint sammen, sier Guro selv etter konserten.

Hun forteller at de ville prøve en konsert til, etter fjorårets suksess, for å se om folk fremdeles synes det er kjekt.

Med 130 gjester i kirka, har de bevist det.

– Det er jo litt nervepirrende for de to yngste, men det er fint å se at det gikk så bra og at de hadde en fin opplevelse, sier Guro.

En fin opplevelse ble det også for dem som hørte på.

– Vi er jo bare noen glade amatører som synes det er spesielt gledelig at folk kommer og hører på oss – også av den grunn, sier Guro.