TV2: - Helsepåstandene kan være ulovlige

Faktasjef Ida Kalheim i TV2 ble på lørdag framlagt kritikken fra Siv Yun Haugland om hvordan programmet "Helsekontrollen" på TV2 hadde framstilt vitaminpulveret "Fitline"

Aldri mottatt flere tips

- I torsdagens utgave av Helsekontrollen lagde vi en sak om et internasjonalt selskap som årlig omsetter for milliarder av kroner i salg av vitaminpulver, sier Kalheim til Åndalsnes Avis. Hun legger til at de aldri har mottatt flere tips om et selskap før enn PM International, som produserer og selger pulveret via såkalt nettverkssalg.

- Påstandene og kritikken som rettes mot oss i etterkant av innslaget må nesten hver enkelt stå for. Vi kan ikke gå inn i enkeltaktørers motivasjon for å selge dette produktet, og det er bra hvis folk opplever det positivt å bruke det.

Helsefarlige påstander

Kalheim sier at TV2s oppgave har vært å ettergå hvordan dette selskapet er strukturert, hvordan de selger dette pulveret, hva pulveret inneholder, og hva som loves av helseeffekt.

- Dette er en svært omfattende sak, og det vi viser er hvordan enkelte toppselgere innenfor dette systemet strekker seg svært langt i markedsføringen. De bruker helsepåstander som kan være ulovlige og som medisinsk ekspertise mener kan være farlig. Det synes vi er betenkelig og viktig å opplyse våre seere om.