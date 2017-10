New Articles

Politiet melder på Twitter like etter klokken halv ni lørdags kveld at Up har stanset en beruset bilfører på Åndalsnes . Vedkommende er tatt med til blodprøvetaking.

- Jeg antar at UP har holdt en kontroll i sentrum av Åndalsnes. Bilføreren blåste over lovlig verdi og ble tatt inn til blodprøvetaking. Bilføreren er utenlandsk. Det er alt vi vet, sier operasjonsleder ved politiet.