Disse jentene sendte flaskeposten

De fire jentene kastet flaskeposten for cirka et år siden fra brygga hos bestemor og bestefar på Torvika, der de var på besøk.De fant ut at de ville sende flaskepost til tanta som bor i Trondheim.

Martine og Sofie fant flaskeposten i Isfjorden for to dager siden.

Martine og Sofie fant flaskepost Nå lurer de på hvor den kommer fra.

Jentene som sendte flaskeposten er igjen på sommerbesøk hos bestemor og bestefar. Daniella og Andra bor i Åndalsnes, Nikoline og Sina bor i Ålesund.

- Jeg tegnet hånda mi fordi jeg ville gi en high five til tante Andrine. Jeg ville sende en flaskepost til henne fordi jeg er glad i henne. Jeg skrev på navnet til alle som var med på å sende flaskeposten. Det var storesøsteren min, og søskenbarna mine, forteller Andra Dumitru Monsås (7 år.)

De andre tre er Daniella Dumitru Monsås( 8 år),Sina Monsås Klock (9 år), Nikoline Monsås Klock (5 snart 6 år)

- Jeg hadde lyst å sende flaskepost til tante Andrine fordi jeg er glad i henne, og elsker henne, sier Nikoline.

- Jeg lagde min egen flaskepost til tante fordi jeg ville si at jeg savnet henne, men Andra skrev på navnet mitt på sin også. Det er sprøtt at noen fant den, og det er rart at den brukte et år på å komme over til den andre siden. Nå har jeg sluttet å sende flaskepost, fordi det gjør at det blir plast i naturen, sier Andra.

Nikoline mener de godt kan bruke glass.

- Kanskje den andre flaskeposten er på vei til Trondheim slik at tante Andrine finner den. Eller kanskje noen andre. Det var veldig gøy at noen fant flaskeposten, og ville vite hvem som har sendt den, sier Daniella.