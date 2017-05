– Vi har slitt med skader og russetid

ÅIF spilte fredag kveld fotballkamp mot Kvass/Ulvungen på Ålvundfjord stadion, og tok seieren fra hjemmelaget. Trener Kim Hugo Nyheim var naturlig nok godt fornøyd.

– Det er klart at når man reiser 25 mil og må ta flere ferger er det godt å komme hjem med seieren. Vi har et relativt ungt lag, så jeg synes de spiller imponerende.

Full kontroll

Det begynte ikke så bra. Kvass/Ulvungen scoret allerede etter under to minutter.

– Da var vi veldig spente på hvordan dette ville gå, sier Nyheim. – Men guttene mine slo tilbake og gjorde en glimrende første omgang. Etter åtte minutter utlignet vi da Jonas Furset Remmem scoret på et innlegg. Etter 21 minutter satte Sindre Kaverli Hammervold ballen i mål, mens Remmem Furseth scoret sitt andre mål ti minutter senere.

Nyheim sier at ÅIF spilte en glimrende første omgang. – Vi hadde full kontroll, og hjemmelaget sleit. Det var en virkelig bra omgang, med nydelige spilleforhold.

Tømte seg

Etter pause begynte laget å merke at de kun hadde en innbytter med. Kvass/Ulvungen scoret etter 59 minutter.

– Vi hadde bare tolv spillere med, og med kun en innbytter brukte spillerne sine siste krefter mot slutten av andre omgang. Vi spilte til krampa tok oss! Grunnen til at vi stilte med redusert lag er skader og russetid.

Kampen endte 2-3 og treneren er fornøyd med både kampen og sesongen i femte divisjon så langt. Det var ikke artig å rykke ned en divisjon i fjor, men Nyheim er optimist.

– Vi ligger godt an til å havne på øvre del av tabellen i år. Så langt har vi to seire og ett tap, og vi har nå fire kamper fram mot juni. Fredag skal vi spille mot Dale, og da er russetiden heldigvis over. Jeg kunne tenkt meg til å legge russetiden til november, når sesongen er slutt, ha ha!