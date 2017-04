Narkotikabeslag i Åndalsnes sentrum

Det var 23.48 natt til søndag, politiet helt tilfeldig stoppet en bil i sentrum av Åndalsnes for rutinekontroll.

Da viste det seg at føreren av bilen var ruspåvirket og de to passasjerene ble tatt for bruk av narkotika.

Det ble også funnet små mengder narkotika i bilen.

- Sjåføren ble tatt med til blodprøvetaking og er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. De to andre vil også vente seg reaksjoner fra politiet etterhvert.

- Hva vil den reaksjonen være?

- Det er vil antakelig bli en form for bot, men dette vet vi ikke enda, sier Tove Anita Asp på operasjonssentralen i Kristiansund søndag morgen.