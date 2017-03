Kjørte Super-G i Hafjell

De to unge Rauma-alpinistene hevdet seg i øvre halvdel på lista over de over 120 startende.

Jørgen Slettaløkken kjørte inn i til en sterk 16.plass med tida 58.78, 2.03 sekunder bak vinneren Andreas Amdahl fra Lillehammer Skiklubb.

Iver Staurset ble nummer 33 med tida 1.00.24.

Lørdag står storslalåm på programmet og søndag avsluttes Hovedlandsrennet med slalåm. De to alpinistene fra Rauma antas å ha best sjanser i de to mest tekniske disiplinene,